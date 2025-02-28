Tekirdağ’da kan donduran olay! 9 aylık hamile kadın vuruldu!
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki kadın arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine, olay yerinde bulunan kadınların yakınlarından S.D. (14), 9 aylık hamile olan H.D.'yi (29) vurdu. Ağır yaralanan H.D.’nin karnındaki bebeği hayatını kaybetti.
Tartışmanın neden çıktığı henüz bilinmezken ilk etapta kavgayı ayırmak için D.B., yanında bulunan tabancayla havaya ateş açtı. Bu sırada D.B.'nin akrabası olan S.D., tabancayı alarak 9 aylık hamile olan H.D.'yi vurdu.
İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 9 aylık hamile H.D.'nin karnındaki bebeğin öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan H.D.'nin tedavisi sürürken, D.B. ile S.D. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikte tutuklandı.