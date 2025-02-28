Tekirdağ’da kan donduran olay! 9 aylık hamile kadın vuruldu!

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki kadın arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine, olay yerinde bulunan kadınların yakınlarından S.D. (14), 9 aylık hamile olan H.D.'yi (29) vurdu. Ağır yaralanan H.D.’nin karnındaki bebeği hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 28.02.2025 14:18

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Tartışmanın neden çıktığı henüz bilinmezken ilk etapta kavgayı ayırmak için D.B., yanında bulunan tabancayla havaya ateş açtı. Bu sırada D.B.'nin akrabası olan S.D., tabancayı alarak 9 aylık hamile olan H.D.'yi vurdu.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 9 aylık hamile H.D.'nin karnındaki bebeğin öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan H.D.'nin tedavisi sürürken, D.B. ile S.D. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikte tutuklandı.

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