İstanbul merkezli 11 ilde dev operasyon: Sahte ilanla dolandırıcılık çetesi çökertildi

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada sahte ilanlar vererek vatandaşlardan topladıkları kimlik ve iletişim bilgileriyle dolandırıcılık yapan bir çeteyi tespit etti. Uzun süren teknik ve fiziki takip sonucunda, 14 Ocak'ta operasyon düğmesine basıldı. İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.

Şebekenin, kendilerini "bankacı", "polis", "hakim" ve "savcı" olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı ortaya çıktı. Yapılan aramalarda, 7 bin 325 dolar, 130 bin lira nakit para, bir kuru sıkı tabanca ve çok sayıda dijital doküman ele geçirildi.

Polis, şebekenin toplamda 5 milyon liranın üzerinde vurgun yaptığını belirledi. Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, emniyetteki işlemleri devam ediyor. Elde edilen bulgular ışığında, çetenin daha önceki dolandırıcılık faaliyetleri de mercek altına alınmış durumda.

Yetkililer, vatandaşları sahte ilanlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, şüpheli durumlarda derhal yetkililere başvurmalarını tavsiye etti.