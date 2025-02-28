Adana'da korkunç kaza! Otomobil palmiye ağacına çarparak ikiye bölündü

Giriş Tarihi: 28.02.2025 06:42

Adana’daki kazadan görüntü (DHA)

Sürücünün de içerisinde otomobilin ön kısmı, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.