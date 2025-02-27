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Kadın sürücüye tüküren magandaya A Haber spikeri Cansın Helvacı isyan etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
Giriş: 27.02.2025 10:15 Güncelleme: 27.02.2025 10:22
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Kadın sürücüye tüküren magandaya A Haber spikeri Cansın Helvacı isyan etti

İstanbul Başakşehir'de bir minibüs şoförü 'yol vermedin' diyerek bir kadın sürücünün önünü kesip aracın kapısını açmaya çalıştı. Öfkeli adam kapıyı açmayınca cama tükürdükten sonra aracına binerek uzaklaştı. A Haber spikeri Cansın Helvacı o görüntülere isyan etti.

Görüntüler İstanbul Başakşehir'den. Trafikte ciple minibüs sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Bir süre sonra minibüsüyle aracın önünü kesen öfkeli sürücü tartıştığı kadının kapısını açmaya çalıştı.

A HABER SPİKERİ CANSIN HELVACI İSYAN ETTİ

O GÖRÜNTÜLERE İSYAN

Aracın kapısını açamayınca sinirlenen sürücü cama tükürdükten sonra olay yerinden uzaklaştı. Magandanın o halleri A Haber canlı yayından ekranlara gelirken spikerimiz Cansın Helvacı ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem isyan etti.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

TELAŞLA EŞİNİ ARADI

O anlarda telaşlı kadın eşini telefonlara arayıp durumu anlattı. Maganda sürücü kapıyı zorladıktan sonra cama tükürdü. Minibüs şoförünün iddiası ise kadın sürücünün ona yol vermemesiydi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

BUNUN İÇİN YASAYA İHTİYAÇ YOK

A Haber spikeri Cansın Helvacı yeni yargı reformunda yürürlüğe girecek olan arabadan inenin ehliyetine el konulacak yasayı sorarken Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ise bu durumda böyle bir yasaya bir ihtiyaç olmadığını belirtti.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

"ADAMIM DİYE ORTALIKTA DOLAŞACAK"

Canlı yayında sinirlerine hakim olmaya çalışan Faruk Erdem, "Şimdi bu şahıs adamım diye ortalıkta dolaşacak. Zaten cam açık olsa fiziki olarak bile müdahale edecek. İyi bir şey yaptım diye düşünüyor. Bu durumda ne yaparsa yapsın sadece plakayı çekin cezası kesilir. Bu adamın yaptığı esnaflık değil. Eğer kadın bu görüntüleri çekmeze daha vahim şeyler olur." dedi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

"BAŞKA SONUÇLAR OLABİLİRDİ"

Cansın Helvacı, "Minibüsün içerisinde yolcular var. Gördüğüm kadarıyla soldan gidiyor ve anayol da değil. Burada hız sınırı aşmak gibi bir arzusu var. Burada olay başka türlü sonuçlanabilirdi. Kapıyı açıp başka şeyler yapabilirdi. Videoya çektiği için kızıyor ve bir daha tükürüyor." ifadelerini kullandı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

"ALIN ŞU GÖRÜNTÜYÜ YETER"

Magandanın tükürdüğü anları tekrar gören spikerimiz Cansın Helvacı canlı yayında artık dayanamayıp isyan etti ve "Alın şu görüntüyü Vallahi yeter artık" diyerek rejideki çalışma arkadaşlarımıza seslendi.

Kadın sürücüye tüküren magandaya A Haber spikeri Cansın Helvacı isyan etti
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Kadın sürücüye tüküren magandaya A Haber spikeri Cansın Helvacı isyan etti Kadın sürücüye tüküren magandaya A Haber spikeri Cansın Helvacı isyan etti Kadın sürücüye tüküren magandaya A Haber spikeri Cansın Helvacı isyan etti
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