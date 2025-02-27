Kadın sürücüye tüküren magandaya A Haber spikeri Cansın Helvacı isyan etti

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"ADAMIM DİYE ORTALIKTA DOLAŞACAK"

Canlı yayında sinirlerine hakim olmaya çalışan Faruk Erdem, "Şimdi bu şahıs adamım diye ortalıkta dolaşacak. Zaten cam açık olsa fiziki olarak bile müdahale edecek. İyi bir şey yaptım diye düşünüyor. Bu durumda ne yaparsa yapsın sadece plakayı çekin cezası kesilir. Bu adamın yaptığı esnaflık değil. Eğer kadın bu görüntüleri çekmeze daha vahim şeyler olur." dedi.