Beşiktaş'ta trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 139 bin TL ceza

Giriş Tarihi: 27.02.2025 21:29

Beşiktaş 'ta çakar tertibatı bulunan 34 YEP 32 plakalı lüks cipin hatalı dönüş yaptığı görüntü, sosyal medyada tepki çekti. Görüntüyü ihbar kabul eden İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma ile araç sürücüsünün kimliğini tespit etti.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr)

Polis ekipleri tarafından sürücüye, 'Araçlarda ışıklı ve sesli uyarı işaretlerin takılacağı yerlerin dışında bulundurulması ve kullanılması' ve 'Trafik işaret ve levhalarına uymamak' suçlarından toplam 139 bin 165 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden şu ifadelere yer verildi: 24.02.2025 tarihinde Beşiktaş İlçesi Etiler Nispetiye Caddesinde çakar-siren tertibatı kullanarak trafiğin tehlikeye düşürülmesi ile ilgili olarak;

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sanal trafik devriyesi ekiplerince, olayın sosyal medyada yer alan görüntüleri üzerinden inceleme başlatılmış, sürücü şahıs tespit edilmiştir.



Sürücü hakkında, yapmış olduğu ihlalden dolayı 2918 sayılı KTK'nın;

26/6 (Araçlarda; ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin takılacağı yerlerin dışında bulundurulması ve kullanılması),



47/1-C (Trafik işaret levhalarına uymamak) maddeleri uyarınca toplam 139.165 TL trafik idari para cezası işlemi uygulanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.