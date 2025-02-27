15 bin dönümlük arazi satışında 21 lüks villa yapıldığı ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 27.02.2025 20:08

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüz yollarla arazi satışı yapıldığı tespit edilerek eski köy muhtarı Bulut B., azalar ve iş insanı İsmail K. gözaltına alındı. Satışta "kamu malında ihaleye fesat ve görevi kötüye kullanma" suçundan eski köy muhtarı ve iş insanı olmak üzere 8 kişinin tutuklandığı belirtildi. Köy muhtarının yürütülen soruşturma kapsamında daha önce de arazi satışından yargılandığı öğrenildi.

Edirne 'nin merkez ilçesine bağlı İskender köyünde 2015 yılında 14 bin 800 metrekarelik arazinin köy muhtarı ve azaları tarafından usulsüz yöntemlerle satıldığı ortaya çıktı. Köy muhtarı Bulut B.'nin araziyi sattığı ve iş insanı İsmail K.'nın diğer müteahhitlerle anlaşarak araziyi satın aldığı belirlendi. İddia edilen usulsüz satışta arazilerin bulunduğu alana 21 lüks villanın inşaa edildiği tespit edildi.

İskender köyünde yapılan usulsüz arazi satışında 21 lüks villanın yapıldığı tespit edildi. (Sabah)

DÜĞÜN SALONU VE MUHTARLIK YAPILDI

Sabah'ın haberine göre devam eden yargılama sürecinde köylünün arazi satışının değerinin altında gerçekleştiği belirtilerek eski muhtar Bulut B.'nin 1 milyon 520 bin liraya araziyi sattığı ve o ücretle köye düğün salonu ve muhtarlık binası yapıldığı iddia edildi.

21 LÜKS VİLLA İNŞAA EDİLDİ

Arazinin satışının yapıldığı gün ihaleye giren iş insanı İsmail K.'nın diğer müteahhitlerle anlaşarak araziyi satın aldığı iddia edildi. Şüpheli iş insanları İsmail K, Seyit B., Raif Y., Ergün K., ile Hamit K. hakkında fesat karıştırma suçundan yargılandığı belirtiliyor. İskender köyündeki usulsüz satışında arazilerin dekarının 1 milyon lira üzerinden satıldığı ve arazilerin İsmail K. tarafından başka bir müteahhite sattığı tespit edildi. Satışı yapılan arazinin üzerine 21 adet lüks villanın yapıldığı kuş bakışı çekilen görüntü ile ortaya çıktı. Villaların kaba inşaatının bittiği görüldü.

USULSÜZ SATIŞ İPTAL EDİLEBİLİR

Edirne Adliyesi'nde açılan soruşturma kapsamında 'Kamu malında ihaleye fesat ve görevi kötüye kullanma' suçundan mahkemenin ihaleye fesat karıştığını karar vermesi durumunda satışın iptaline ve arazilerin eski sahiplerine tekrar iade edilmesinin mümkün olduğu ileri sürüldü.