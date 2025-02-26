Zehir tacirlerine darbe! 50 şüpheli tutuklandı
Adana’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda yakalanarak hâkim karşısına çıkarılan 59 şüpheliden 50’sinin tutuklandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 16-22 Şubat tarihleri arasında uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Çok sayıda ev ve iş yerinde yapılan baskınlarda 11 kilo 713 gram esrar, 2 kilo 49 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 206 gram kokain, 136 gram eroin, 987 uyuşturucu hap ve 5 bin 660 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.
59 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 50'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla salıverildi. Narkotik ekiplerinin adreslerde arama yapması ve çeşitli yerlere gizlenen uyuşturucuları bulması polis kamerasınca görüntülendi.