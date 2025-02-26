Köyün yolu kapanınca ilaç bekleyen hasta için dron havalandı
Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçe yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Köyde yaşayan hasta bir vatandaşın ilacı, yolun kapalı olması nedeniyle getirilemeyince soruna farklı bir çözüm bulundu. İlaç bağlanan dron, kapanan köydeki hasta için havalandı.
Piri Köyü Saydaş Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşın ilaçları tükenince, 2 haftadır devam eden kar yağışı nedeniyle köy yolunun kapanması büyük bir soruna yol açtı. Bunun üzerine köy sakinleri, ilaç temini için dron kullanmaya karar verdi.
KAR NEDENİYLE KÖYE ULAŞAMADI
İlaçları biten vatandaş, köyün eski muhtarı Harun Atalay'dan yardım istedi. Atalay, köy yolunun ulaşıma kapalı olması sebebiyle, başka bir köyde yaşayan arkadaşı Hikmet Aydın'dan destek talep etti. Hikmet Aydın, ilçe merkezinden ilaçları temin etti ancak yolun kapalı olması nedeniyle köye ulaşamadı. Bunun üzerine Aydın, ilginç bir çözüm bularak ilaçların bulunduğu poşeti yanındaki drona bağladı. Dronu uçurarak ilaçları köyde kendisini bekleyen vatandaşlara ulaştırdı.
Drondan ipi keserek ilaçlarını alan vatandaş, dronun kamerasına el sallayarak teşekkür etti.
5,5 KİLOMETRE YOLU DRONLA AŞTI
Yaşanan olayı anlatan Hikmet Aydın, "Köylerimizde kar kalınlığı malumunuz üzere 2 metreyi bulan yerlerimiz var. Eski köy muhtarımız Harun Atalay'ın talebi üzerine köyde ilacı biten vatandaşımıza aracımızla ilk olarak gidebildiğimiz, ulaşabildiğimiz yere kadar ulaştık. Uluşamadığımız için yaklaşık 5,5 kilometrelik yeri de dron ile aşarak ilaçları kendisine gönderdik. Bu sayede hasta amcamızın ilaçlarını kendisine ulaştırmış olduk. Yollarımız kapalıdır. Burada traktörle de olsa belli bir yere de gidebiliyoruz. Fakat Piri köyü Saydaş Mahallesi'nin yolları ulaşıma kapalıdır. Biz de dron ile amcamızın ilaçlarını kendisine ulaştırdık. Mutluyuz, vatandaşımıza yardımcı olmak bizler için güzeldi" dedi.