Köyün yolu kapanınca ilaç bekleyen hasta için dron havalandı

Giriş Tarihi: 26.02.2025 09:46

İlaçları biten vatandaş, köyün eski muhtarı Harun Atalay'dan yardım istedi. Atalay, köy yolunun ulaşıma kapalı olması sebebiyle, başka bir köyde yaşayan arkadaşı Hikmet Aydın'dan destek talep etti. Hikmet Aydın, ilçe merkezinden ilaçları temin etti ancak yolun kapalı olması nedeniyle köye ulaşamadı. Bunun üzerine Aydın, ilginç bir çözüm bularak ilaçların bulunduğu poşeti yanındaki drona bağladı. Dronu uçurarak ilaçları köyde kendisini bekleyen vatandaşlara ulaştırdı.

Drona bağladıkları ilacı 5.5 kilometre götürerek hastaya teslim etti / İHA

5,5 KİLOMETRE YOLU DRONLA AŞTI

Yaşanan olayı anlatan Hikmet Aydın, "Köylerimizde kar kalınlığı malumunuz üzere 2 metreyi bulan yerlerimiz var. Eski köy muhtarımız Harun Atalay'ın talebi üzerine köyde ilacı biten vatandaşımıza aracımızla ilk olarak gidebildiğimiz, ulaşabildiğimiz yere kadar ulaştık. Uluşamadığımız için yaklaşık 5,5 kilometrelik yeri de dron ile aşarak ilaçları kendisine gönderdik. Bu sayede hasta amcamızın ilaçlarını kendisine ulaştırmış olduk. Yollarımız kapalıdır. Burada traktörle de olsa belli bir yere de gidebiliyoruz. Fakat Piri köyü Saydaş Mahallesi'nin yolları ulaşıma kapalıdır. Biz de dron ile amcamızın ilaçlarını kendisine ulaştırdık. Mutluyuz, vatandaşımıza yardımcı olmak bizler için güzeldi" dedi.