Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 16 zanlı yakalandı
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen 4 ayrı operasyonda zanlıların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 967 gram sentetik uyuşturucu, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan 651 gram madde, el yapımı kalem şeklinde suikast silahı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 80 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.