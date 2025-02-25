Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 16 zanlı yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen 4 ayrı operasyonda zanlıların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 967 gram sentetik uyuşturucu, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan 651 gram madde, el yapımı kalem şeklinde suikast silahı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 80 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.