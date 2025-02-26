Ataköy’deki alt geçit sapığı yakalandı! Meğer işe geliş gidiş saatlerinde…

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, bir alt geçitte çok sayıda "cinsel taciz" ve "cinsel saldırı" suçu işlediği belirlenen şüpheli hakkında polis çalışma başlattı. Kimliğini gizlemek için bere ve palto giyerek kamufle olmaya çalışan şüpheli, polisten kaçmayı başaramadı.

Giriş Tarihi: 26.02.2025 11:22

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Barbaros Mahallesi'ndeki Tuzcuoğlu Köprüsü alt geçidinde cinsel taciz ihbarı alan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda, kendini kamufle ederek taciz suçu işleyen şahsın kimliği tespit edildi. 18 Şubat'ta, önlem alınan noktada eşkale uygun bir kişinin koşarak uzaklaştığı ve bir araca bindiği belirlendi.

2 FARKLI NOKTADA CİNSEL SALDIRI

Aracın plaka bilgisinden kimliğine ulaşılan şüpheli M.İ.Y.'nin, aynı gün Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi'ndeki otobüs durağında bekleyen kadına yönelik de müstehcen harekette bulunduğu ve ardından kaçarak park halindeki aracına bindiği belirlendi.

İŞE GELİŞ GİDİŞ SAATLERİNİ BEKLEMİŞ

2020 ile 2025 yılları arasında "cinsel saldırı" başta olmak üzere çeşitli suçlardan 14 kaydı olduğu ortaya çıkarılan şüphelinin, genellikle sabah ve akşam işe gidiş geliş saatlerinde taciz ve saldırılarını gerçekleştirdiği anlaşıldı.

EVİNE BASKIN DÜZENLENDİ

M.İ.Y.'nin eşkalini mağdurlara teşhis ettiren ekipler, şüpheliyi Pendik'teki evine düzenlenen operasyonla yakaladı. Öte yandan, cinsel saldırı ve darp mağduru kadınların tırnak aralarından alınan DNA örnekleriyle şüphelinin DNA örneği de uyum sağladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "cinsel taciz" ve "cinsel saldırı" suçlarından tutuklandı.

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