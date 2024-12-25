Haberler Tıkla Haberleri Mahkemenin kararı şoke etti! Cinsel saldırı iddiasıyla yargılanıyordu

Mahkemenin kararı şoke etti! Cinsel saldırı iddiasıyla yargılanıyordu

Karaman'da 30 yaşındaki Y.K. eğlence merkezinde çalışan B.K. isimli kadının evine zorla girip iddiaya göre cinsel tacizde bulundu. B.K. isimli kadın kendisini korumak için Y.K.'yı göğsünden bıçaklayarak hafif yaraladı. Genç kadın 'silahla basit yaralama' suçundan 140 gün karşılığı 2 bin 800 TL adli parası cezasına çarptırıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.12.2024 08:13
ABONE OL
Mahkemenin kararı şoke etti! Cinsel saldırı iddiasıyla yargılanıyordu

Olay, geçtiğimiz 22 Ocak sabaha karşı il merkezinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Bir eğlence merkezinde çalışan 1 çocuk annesi B.K., olaydan 2 ay önce işyerine gelip giden Y.K. ile tanıştı. Olay gecesi iddiaya göre eğlence merkezine gelen Y.K. burada bir süre alkol aldıktan sonra B.K'nın evine gitti.

Cinsel saldırı sanığına beraat onu yaralayan kadına ceza (AHABER ARŞİV)Cinsel saldırı sanığına beraat onu yaralayan kadına ceza (AHABER ARŞİV)

Sabah'ın haberine göre B.K'nın istememesine rağmen eve giren Y.K. daha sonra genç kadını öpmeye başladı. Saldırganı kendisinden uzaklaştırmaya çalışan B.K., mutfaktan aldığı bıçakla Y.K'yı göğüs bölgesinden hafif şekilde yaraladı. B.K., daha sonra bir taksiyi arayıp Y.K'yı hastaneye götürmesini istedi. Her iki taraf birbirlerinden şikayetçi oldu.

Cinsel saldırı sanığına beraat onu yaralayan kadına ceza (AHABER ARŞİV)Cinsel saldırı sanığına beraat onu yaralayan kadına ceza (AHABER ARŞİV)

B.K. ifadesinde Y.K'nın evine zorla girdiğini, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu, kendisini korumak için elinde bulunan meyve bıçağı savurduğunu, bu esnada Y.K'nın yaralanmış olabileceğini düşünerek taksiciyi arayıp yardım istediğini anlattı.

Y.K. ise, B.K'nın kendisini öldüreceğinden bahsettiğini, saçmalıyorsun dediğinde ise B.K'nın kendisin saldırdığını ileri sürdü. B.K. çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Cinsel saldırı sanığına beraat onu yaralayan kadına ceza (AHABER ARŞİV)Cinsel saldırı sanığına beraat onu yaralayan kadına ceza (AHABER ARŞİV)

HER İKİSİNE DE CEZA İSTENDİ

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı B.K. hakkında 'silahla basit yaralama' suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar, Y.K. (30) hakkında ise 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar, 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere iddianame düzenlendi. İddianame Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Cinsel saldırı sanığına beraat onu yaralayan kadına ceza (AHABER ARŞİV)Cinsel saldırı sanığına beraat onu yaralayan kadına ceza (AHABER ARŞİV)

GENÇ KADINA CEZA SALDIRGANA BERAAT

B.K. soruşturma esnasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Karaman 5. Asliye Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz hafta görülen davanın 4'üncü duruşmasında karar çıktı.

Mahkeme, hem başsavcılığın hem de duruşma savcısının Y.K'ya ceza verilmesi yönündeki talepleri reddetti.

B.K'ya 'silahla basit yaralama' suçundan 140 gün karşılığı 2 bin 800 TL adli para cezası verilip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilirken, Y.K. ise 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarının sanık tarafından işlediği sabit olmaması nedeniyle beraat etti. B.K'nın bu karara itiraz edeceği öğrenildi.

SON DAKİKA