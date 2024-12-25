Mahkemenin kararı şoke etti! Cinsel saldırı iddiasıyla yargılanıyordu

HER İKİSİNE DE CEZA İSTENDİ Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı B.K. hakkında 'silahla basit yaralama' suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar, Y.K. (30) hakkında ise 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar, 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere iddianame düzenlendi. İddianame Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Cinsel saldırı sanığına beraat onu yaralayan kadına ceza (AHABER ARŞİV)

GENÇ KADINA CEZA SALDIRGANA BERAAT



B.K. soruşturma esnasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Karaman 5. Asliye Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz hafta görülen davanın 4'üncü duruşmasında karar çıktı.

Mahkeme, hem başsavcılığın hem de duruşma savcısının Y.K'ya ceza verilmesi yönündeki talepleri reddetti.

B.K'ya 'silahla basit yaralama' suçundan 140 gün karşılığı 2 bin 800 TL adli para cezası verilip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilirken, Y.K. ise 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarının sanık tarafından işlediği sabit olmaması nedeniyle beraat etti. B.K'nın bu karara itiraz edeceği öğrenildi.