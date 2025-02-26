İstanbul Boğazı'nın Batman ve Spider Man'i! Görenler telefona sarılmıştı

Giriş Tarihi: 26.02.2025 11:13

İstanbul Boğazı'nda Batman kıyafetiyle sörf yapan Oğuz Kaan Begeç ve Örümcek Adam kostümü giyen Orkun Sofuoğlu o anları anlattı. Begeç ve Sofuoğlu, "Bu zamanlarda gülmeye çok ihtiyacımız varmış. Biz de insanları bayağı bir güldürdük, hoşlarına da gitti. Biz aslında bu kadar dikkat çekeceğini düşünmemiştik. Bilseydik daha önce çekerdik devamı gelecek." dedi.

İstanbul Boğazı'nda bir vatandaş, Batman kıyafetiyle sörf yapan bir kişiyi cep telefonuyla kayda almaya başladı. Bu sırada rıhtımdakilerin de sörf yapan Batman'i cep telefonu kamerasına kaydettiği görüldü.