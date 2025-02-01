3 erkek genç kıza dehşeti yaşattı! Korkunç cinsel saldırı planı

İstanbul Maltepe'de arkadaşıyla birlikte Eylül 2021'de 3 erkeğin cinsel saldırısına uğradığını ve "Bir şey içirdiklerinden eminim, felçli gibi kaldım" diyerek adalet isteyen kadının şikayeti üzerine 3 yıl sonra dava açıldı. Korkunç olayda soruşturma tamamlandı ve savcılık, şüphelilerin uyuma ile bayılma arasında gidip gelen mağdurlara karşı "nitelikli cinsel saldırı" suçunu işlediklerinin anlaşıldığını kaydetti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 01.02.2025 12:24 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 14:53 PAYLAŞ ABONE OL

İstanbul Maltepe'de 2021 yılının eylül ayında yaşandı korkunç olay. Grafiker kadın B.A (23)., arkadaşı Baha S. ile görüştü. Baha S., arkadaşını bir başka kadın arkadaşı olan müzisyen D.A. ile tanıştırdı. 3 arkadaşın dostlukları ilerledi, birkaç gün D.A.'nın evinde kaldılar. Olay günü Baha S., eve iki erkek arkadaşını daha çağırdığını söyledi. Genç kızlar duruma itiraz etse de Erhan Ş. ve Yücel K. eve geldi.

GÖZLERİNİ AÇTIĞINDA KABUSU YAŞADI İddiaya göre iki adam gelmeden önce genç kızlar garip bir şekilde uyuyakaldı. Garipliğin nedeni ise daha sonra ortaya çıkacaktı. Bir ara uyanan B.A., üzerinde arkadaşı Baha S.'yi gördü. Cinsel saldırıya maruz kaldığını anladı ancak tekrar bayıldı. Bu kez uyandığında Erhan Ş.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu fark etti. Bilinci biraz daha açıktı. Saldırganı itip bağırdı. Sonra tekrar bayıldı. Uyandığında çıplak olduğunu ve Yücel K.'nin kendisini giydirdiğini anladı. Yanında uyuyan diğer kadın da yarı çıplaktı.