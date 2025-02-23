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Tunceli'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 9 gözaltı!

Tunceli merkezli olarak 3 ilde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında PKK/KCK'ya yönelik baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tunceli'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 9 gözaltı!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçunu işlediği değerlendirilen H.K. ile 'Terör örgütüne yardım-yataklık etme' suçunu işlediği değerlendirilen İ.K., S.A., N.A., A.Z., M.Z., R.Z., M.Z. ve ismi belirtilmeyen 1 kişinin adresleri tespit edildi.

TUNCELİ MERKEZLİ 3 İLDE PKK/KCK OPERASYONU

Tunceli, Mardin ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4'ü adli kontrol olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

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