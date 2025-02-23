Tunceli'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 9 gözaltı!

Tunceli merkezli olarak 3 ilde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında PKK/KCK'ya yönelik baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 23.02.2025 12:55

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçunu işlediği değerlendirilen H.K. ile 'Terör örgütüne yardım-yataklık etme' suçunu işlediği değerlendirilen İ.K., S.A., N.A., A.Z., M.Z., R.Z., M.Z. ve ismi belirtilmeyen 1 kişinin adresleri tespit edildi.

Tunceli, Mardin ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4'ü adli kontrol olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

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