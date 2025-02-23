Tahran-Van tren seferleri yeniden başlıyor: İlk bilet 25 Şubat’ta satışa çıkacak!

Tahran-Van yolcu treninin biletleri 25 Şubat’ta satışa çıkacak. İlk sefer, 9 Mart’ta Tahran’dan hareket ederek 10 Mart’ta Van’a ulaşacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2019 ve 2020 yıllarında yaklaşık 10 bin yolcunun bu hattı kullandığını belirterek, yeniden hizmete girecek tren seferleriyle iki şehir arasında konforlu bir ulaşım sağlanacağını ifade etti.

Giriş Tarihi: 23.02.2025 12:08

Paylaş



ABONE OL

Geçmişte Tahran-Van arasında açılan demir yolu seferini 10 bin yolcunun kullandığını belirten Bakan Uraloğlu, söz konusu güzergahın hizmete yeniden açılacağı müjdesini verdi. Uraloğlu, "Türkiye ile İran arasındaki demir yolu iş birliği, bölgesel ulaşımın güçlenmesi ve turizm hareketliliğinin artırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Tahran-Van treninin yeniden seferlere başlaması hem ekonomik hem de kültürel bağları daha da kuvvetlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Tahran Van arasında tren seferleri yeniden başlıyor / DHA HAFTADA İKİ KEZ DÜZENLENECEK İran Yolcu Taşıma Şirketi (RAJA) tarafından işletilecek olan tren, 7 adet 40 kişi kapasiteli kuşetli vagondan oluşacak ve haftada iki kez karşılıklı sefer yapacak. İlk seferin Tahran'dan 9 Mart, Van'dan ise 10 Mart 2025 tarihinde gerçekleşeceğini belirten Uraloğlu, "Tahran-Van Yolcu Treni Pazar ve çarşamba günleri Tahran'dan 13.00'te, Van'dan ise salı ve perşembe günleri saat 21.00'de hareket edecek. Yolcularımız, 22 saatlik keyifli bir seyahati demir yolu konforunda gerçekleştirecekler. Biletler ise 25 Şubat Salı günü satışa sunulacak." dedi.

Bakan Uraloğlu, ilk seferin 9 Mart'ta Tahran'dan yapılacağını bildirdi / DHA PANDEMİ NEDENİYLE ARA VERİLMİŞTİ! Bakan Uraloğlu, Tahran-Van treninin iki ülke arasındaki turistik faaliyetlere de önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Tahran -Van Yolcu Treni çalıştığı 2019 ve 2020 yılında pandemi nedeniyle seferleri ara verilene kadar yaklaşık 10 bin yolcu taşıdığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Bu proje, Türkiye'nin demiryolu taşımacılığında uluslararası iş birliklerini güçlendirme hedefi doğrultusunda atılmış önemli bir adımdır." şeklinde konuştu. Bilet satışları, TCDD Taşımacılık A.Ş Uluslararası bilet satışına açık olan Adana, Ankara, Eskişehir, İstanbul (Sirkeci), İstanbul (Halkalı), İzmir (Basmane), Konya ve Van gişelerinden yapılacak. Bakan Uraloğlu’ndan hızlı tren setine ilk kaynak BAKAN URALOĞLU'NDAN HIZLI TREN SETİNE İLK KAYNAK A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN