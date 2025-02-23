Karadeniz'de hava yolu ulaşımına kar engeli!

Karadeniz Bölgesi’ni etkisi altına alan hava koşulları hava yolu ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Trabzon, Ordu-Giresun ve Rize-Artvin havalimanlarından bazı uçuşlar bugün de iptal edildi.

Giriş Tarihi: 23.02.2025 13:21

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Son günlerde Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı ile Trabzon, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin'deki uçuş aksamaları devam ediyor.

Bugün, Trabzon Havalimanı'ndan sabah ve öğleden sonra İstanbul'a yapılması planlanan 4 uçuş, Rize-Artvin Havalimanı'ndan İstanbul ve Ankara'ya yapılması öngörülen 6 uçuş ile Ordu-Giresun Havalimanı'ndan İstanbul ve Ankara'ya yapılacak 5 uçuş karşılıklı olarak iptal edildi.

Hava koşullarının normale dönmesinin ardından, iptal edilen uçuşların yeniden gerçekleştirileceği belirtiliyor.

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