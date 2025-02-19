Irak'ın kuzeyinde PKK'ya operasyon: 9 terörist öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca 'Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz.' denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.