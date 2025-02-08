Bakan Uraloğlu’ndan Yerli ve Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti’ne ilk kaynak: Avrupa standartlarında üretim yapıyoruz

Abdulkadir Uraloğlu Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Projesi’nin açılışına katıldı. ( A Haber)

DÜNYANIN EN STRATEJİK TEKNOLOJİLERİNİ TÜRKİYE ÜRETİYOR

Sürecin Türk milletinin kendi gücüyle yükselişinin, öz güveninin ve aydınlık geleceğinin simgesi olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Bir zamanlar bayrak ipi üretemeyen, toplu iğneyi dahi ithal eden Türkiye bugün dünyanın en önemli ve stratejik teknolojilerini üretiyor. Bir zamanlar bizlere üretilmesi imkânsız gelenler, hayal ürünü denilenler, bugün gerçeğe dönüştü." açıklamasında bulundu.

TÜRASAŞ ORTADOĞU'NUN EN BÜYÜK RAYLI SİSTEM ÜRETİCİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demiryollarını 2002 yılından itibaren devlet politikası olarak ele aldıklarını ve öncelikli sektör olarak belirlediklerini dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğumuzu 2 bin 251 kilometresi YHT ve Hızlı Tren Hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre artırarak 13 bin 919 kilometreye yükselttik. Türkiye'yi Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'nci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık."

Demiryolu ulaşım ağını geliştirirken bir diğer hedefin ise yerli ve milli demiryolu ve raylı ulaşım sistemleri sanayisinin geliştirilmesi olduğunu anlatan Uraloğlu, "Bu hususta yapılabilecek her yasal düzenlemeyi yapıp özel sektörümüzün önünü açtık. Şu anda bizleri bir araya getiren TÜRASAŞ'ı, Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticilerinden birine dönüştürdük." açıklamasında bulundu.

YERLİ VE MİLLİ ELEKTRİKLİ TRENLERDEN 19 SET DAHA ÜRETİLECEK

Bugüne kadarki süreçte uluslararası standartlarda; yeni nesil lokomotifler, dizel ve elektrikli tren setleri, yolcu ve yük vagonları, cer konvertörü ve motoru, Tren Kontrol Yönetim Sistemi gibi ana, kritik ve alt ürünleri ürettiklerini belirten Uraloğlu, "2023 yılında saatte 160 kilometre hıza sahip ilk milli ve yerli elektrikli tren setlerimizi hizmete aldık. Yeni Sakarya ismini verdiğimiz 3 setimiz şu an Adapazarı-Gebze arasında yolcu taşımacılığı yapıyor. 2025 yılında 10 set, 2026 yılında 9 set olmak üzere toplamda 19 set daha üreteceğiz." dedi.

Yerli ve milli sürücüsüz metro aracını da raylara indirdiklerini anımsatan Uraloğlu, "İlk yerli ve milli metro sinyalizasyon sistemlerimizi kullanmaya başladık. 'Eskişehir 5000' Milli Elektrikli Anahat Lokomotifi Projesi ile yük ve yolcu taşımacılığı yapabilecek, saatte 140 kilometre hıza sahip yeni nesil bir elektrikli anahat lokomotifimizi yerli ve milli imkanlar ile ürettik. Seri üretime geçtiğimiz projemiz kapsamında; 20 adedi bu yıl olmak üzere 2027 yılına kadar 95 lokomotif üreterek TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğümüze teslim edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Milli Banliyö Tren Seti Projesi kapsamında da ilk setin üretimini tamamladıklarını ve bu yıl 8 set daha üretmeyi planladıklarını belirten Uraloğlu, bu setleri Gaziantep'teki Gaziray'da kullanacaklarını da kaydetti.