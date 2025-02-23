Annesinin terk ettiği kuzuya sahip çıktı: Şimdi evinde besliyor!

Giresun’da doğum sonrası annesi tarafından terk edilen kuzuya esnaf sahip çıktı. Gazi Caddesi’nde pazarcı esnafı olan Doğan Öz, arkadaşının koyununun ikiz kuzu dünyaya getirdiğini ancak birini annenin kabul etmediğini duyunca yavruyu evinde beslemeye başladı.

Giriş Tarihi: 23.02.2025 11:41

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Annesi tarafından terk edilen kuzuyu arkadaşından alıp sahiplenmeye karar verdiğini belirten 46 yaşındaki Doğan Öz, yaklaşık bir aydır evinde baktığı kuzuya "Hikmet" ismini verdiğini ifade etti.

İKİZ DOĞURDU BİRİNİ REDDETTİ

Evde baktığı köpeğini ise kuzu dolayısıyla köye götürdüğünü dile getiren Öz, şöyle devam etti:

"İkiz doğurduğu için annesi kuzuyu terk etmiş. Bakımını üstlenmek için arkadaşımdan istedim ve bana verdi. Ben de evimde bakmaya başladım. Akşamları evde kalıyor. Gün içinde de benimle gezmeye çıkıyor. Bir kuzuyu sahiplenmek çok güzel bir duydu. Evimde köpeğim de vardı. Onu da alalı iki ay oldu ama köye bırakmak zorunda kaldım. Kuzuma evimde bakıyorum."

"AYNI EVLAT GİBİ"

Doğan Öz, kuzusunun kendisi için çok önemli olduğunu dile getirerek, "Canımın bir yarısı, aynen evlat gibi. Beni her gördüğü yerde takip ediyor. Beni göremediğinde melemeye, aramaya başlıyor. Onu çok seviyorum, güzel bir duygu." dedi.

Kuzuya çocuklar olmak üzere herkesin ilgi gösterdiğini anlatan Öz, şunları kaydetti:

"Caddelerde, çocuk parklarında, sokaklarda benimle beraber. Nereye gitsem benimle beraber geliyor. Özellikle çocuklar büyük ilgi gösteriyor. Biz çocukluğumuzda kuzuları görebiliyorduk. Şimdiki çocukların görme imkanı biraz zayıf. Dolayısıyla görenler kuzumu seviyor, ilgi gösteriyor."

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