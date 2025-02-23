Samsun'da zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem: 3 ev kiralamışlar!

Giriş Tarihi: 23.02.2025 15:53

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi Mimarsinan ve Atakent mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

EVLER ZEHİR DEPOSU GİBİ

Operasyonda şüpheliler Y.Ç. (36) ile Ş.K. (33) gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında Y.Ç'nin uyuşturucuyu saklamak için 3 ev kiraladığı tespit edildi. Kiralanan evlerde arama yapan ekipler, 30 bin sentetik ecza hapı, 475 gram sentetik uyuşturucu, 250 gram kokain, 348 uyuşturucu hap, 5 gram esrar ile 3 hassas terazi ele geçirdi.