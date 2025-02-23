Samsun'da zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem: 3 ev kiralamışlar!
Samsun’un Atakum ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin bulunduğu adrese baskın düzenledi. Yapılan incelemelerde, yakalanan 2 şüpheliden birinin uyuşturucuları saklamak için 3 ev kiraladığı ortaya çıktı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi Mimarsinan ve Atakent mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
EVLER ZEHİR DEPOSU GİBİ
Operasyonda şüpheliler Y.Ç. (36) ile Ş.K. (33) gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında Y.Ç'nin uyuşturucuyu saklamak için 3 ev kiraladığı tespit edildi. Kiralanan evlerde arama yapan ekipler, 30 bin sentetik ecza hapı, 475 gram sentetik uyuşturucu, 250 gram kokain, 348 uyuşturucu hap, 5 gram esrar ile 3 hassas terazi ele geçirdi.
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE DE KARARLILIK MESAJI
Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve özellikle gençlerin korunması için kararlılıkla mücadeleye devam edileceği belirtildi.