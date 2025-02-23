Göktürk’te sıra dışı kar eğlencesi: Site sakinleri iglo ev inşa etti!

Giriş Tarihi: 23.02.2025 16:12

Göktürk Mahallesi'nde bir grup site sakini, kar yağışının ardından çocuklarıyla birlikte bahçeye çıkarak kar topu oynadı. Aralarında bir mühendis babanın da bulunduğu grup, daha sonra Eskimo (iglo) evi yapmaya karar verdi.

Çocukların yardımıyla saksılara kar doldurarak iglo evin duvarlarını yapan grup dakikalar içinde evi tamamlamayı başardı. Kapısına kardan adam yaparak çalışmayı tamamlayan grup o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken çocuklar evin içine girerek yemek yedi. Havanın kararmasıyla led ışıklarla süslenen iglo ev, site sakinlerinin ilgisini topladı.