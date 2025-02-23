Kahramanmaraş’ta mutfak tüpü bomba gibi patladı! 1 yaralı

Giriş Tarihi: 23.02.2025 15:39

Kırsal Taşoluk Mahallesi'nde, bir evde henüz bilinmeyen nedenle mutfak tüpü patladı. Patlamanın etkisiyle duvarlar ve tavanın yarı yarıya çöktüğü ev kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş'ta bir evde bulunan mutfak tüpü infilak etti, ev kullanılamaz hale geldi / AA

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yaralı kurtulan Makbule Durmuşoğlu hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise patlamanın neden olabileceği yangın ve enkazla ilgilenerek evin bazı duvarlarının hasar alarak yıkıldığını tespit etti.