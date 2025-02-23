Yaşam

Kahramanmaraş’ta mutfak tüpü bomba gibi patladı! 1 yaralı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle bir evdeki mutfak tüpü patladı. Olayda 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kahramanmaraş’ta mutfak tüpü bomba gibi patladı! 1 yaralı

Kırsal Taşoluk Mahallesi'nde, bir evde henüz bilinmeyen nedenle mutfak tüpü patladı. Patlamanın etkisiyle duvarlar ve tavanın yarı yarıya çöktüğü ev kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş'ta bir evde bulunan mutfak tüpü infilak etti, ev kullanılamaz hale geldi / AAKahramanmaraş'ta bir evde bulunan mutfak tüpü infilak etti, ev kullanılamaz hale geldi / AA

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yaralı kurtulan Makbule Durmuşoğlu hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise patlamanın neden olabileceği yangın ve enkazla ilgilenerek evin bazı duvarlarının hasar alarak yıkıldığını tespit etti.

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