Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Ekipler, adreslerdeki şüphelilerin üzeri, araçları ve ikametlerinde yaptıkları aramada, 2 bin 688 sentetik ecza hapı, 180,47 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürüldü.