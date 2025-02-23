Yaşam

Mardin'de "kız isteme" kavgasında dehşet! Ölü ve yaralılar var

Dehşet olay Mardin'de yaşanadı. İki aile arasında ‘kız isteme’ meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan 10 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Ölenlerin cenazesi otopsi için hastanenin morguna götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Mardin'de "kız isteme" kavgasında dehşet! Ölü ve yaralılar var

Olay, saat 23.00 sıralarında Artuklu ilçesine bağlı kırsal Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi.



İddiaya göre, Öncel ve Erboğa aileleri arasında kız isteme meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


(FOTO: DHA ) (FOTO: DHA )

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, jandarma ekipleri tarafından mahalle ve hastane önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

3 KİŞİ KURTARILAMADI
Mardin'de, iki aile arasında 'kız isteme' meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan 10 kişiden Abdülbaki Öncel (49), Özcan Öncel (23) ve Abdulkadir Öncel (43), kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin cenazesi otopsi için hastanenin morguna götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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