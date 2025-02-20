Karadeniz'de hava yolu ulaşımında aksama: Seferler iptal edildi

Karadeniz'de olumsuz hava koşulları hava yolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkisini artırmasıyla Trabzon, Ordu-Giresun ve Rize-Artvin hava yollarındaki birçok sefer iptal oldu.

Giriş Tarihi: 20.02.2025 12:39

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyarıda bulunduğu bölgelerde kar yağışı etkisini artırırken Trabzon, Ordu-Giresun ve Rize-Artvin havayollarında aksamalar meydana geldi. Bununla tehlikeli hava şartlarından dolayı uçak seferlerinin bazıları iptal edildi.

3 HAVA YOLUNDA 12 SEFER İPTAL

Trabzon Havalimanı'ndan sabah ve öğleden sonra İstanbul ve Ankara'ya yapılması beklenen bazı uçuşlar ile Ordu-Giresun ve Rize-Artvin Havalimanı'ndan planlanan 12 sefer karşılıklı olarak iptal edildi.

Bölgedeki hava koşullarının normale dönmesiyle iptal edilen uçuşların gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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