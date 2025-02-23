Eve alkollü gelen kocasını bıçaklayarak öldürdü!
Cezaevinden 10 gün önce çıktığı öğrenilen Ömer Ç. ile eşi Şerife Ç. arasında çıkan kavgada kan döküldü. Konya'da alkollü olarak eve gelen eşi Ömer Ç.'yi (36) bıçaklayarak öldüren 1 çocuk annesi Şerife Ç., (35) gözaltına alındı.
Olay, saat 01.30 sıralarında Sakarya Mahallesi Safa Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Eve alkollü gelen galerici Ömer Ç. ile eşi Şerife Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Şerife Ç., mutfaktan aldığı bıçakla eşi Ömer Ç.'yi bıçakladı. Ömer Ç. kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, 10 gün önce cezaevinden tahliye olan Ömer Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Şerife Ç. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ömer Ç.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
O SIRADA KIZI ODASINDAYMIŞ
Şerife Ç.'nin tartıştığı eşini bıçakladığı sırada 13 yaşındaki ismi açıklanmayan kızlarının ise odasında olduğu öğrenildi. Ömer Ç.'nin gerek cezaevinde görüşmelerinde gerekse tahliye olduktan sonra Şerife Ç.'ye psikolojik şiddet uyguladığı öne sürüldü. Şerife Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.