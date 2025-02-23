Midilli Adası'na ulaşan bir teknede kadın cesedi bulundu!

Yunanistan’ın Midilli Adası’na ulaşan teknede bir düzensiz göçmen ölü bulundu. Adaya ulaşan teknenin 18 düzensiz göçmeni taşıdığı ancak aralarında bir kadının cansız bedenine rastlandığı aktarıldı.

Giriş Tarihi: 23.02.2025 14:15

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Yunan basınında çıkan haberlere göre Yunan polisi, bu sabah Midilli Adası'na ulaşan 18 düzensiz göçmenin olduğu bir teknede bir kadın cesedi buldu. Yapılan ilk incelemelerde kadının üzerinde darp ya da yaralama izine rastlanmadığını bildiren yetkililer, ölüm nedenini araştırma devam ediyor.

Olay yerine gelen yetkililer, hayatını kaybeden kişinin kimliğini belirlemek ve ölüm nedenini tespit etmek amacıyla soruşturma başlattı. İlk incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin vücudunda herhangi bir darp veya yaralanma izine rastlanmadığı belirtilirken, ölüm nedeninin patolojik sebeplerden kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi.

Teknedeki diğer düzensiz göçmenler, güvenli bir şekilde karaya çıkarılarak sağlık kontrolünden geçirildi. Yetkililer, olayla ilgili detaylı incelemelerin devam ettiğini ve göçmenlerin ifadesine başvurulacağını aktardı.

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