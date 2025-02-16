Bursa’da boya tüpü patladı yaşlı adam gözünden yaralandı

Olay, saat 10.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Lütfiye Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Muzaffer D. (68), sprey boya ile koltukları boyamaya başladı. O sırada elinden düşerek yere çarpan sprey boya tüpü bir anda patladı.

Patlayan tüpün parçaları yaşlı adamın sol gözüne isabet etti. Görme sorunu yaşayan adam özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde gözünde görme kaybı olan adam ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.