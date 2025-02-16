16 Şubat 2025, Pazar
Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da boya tüpü patladı yaşlı adam gözünden yaralandı

Bursa'da boya tüpü patladı yaşlı adam gözünden yaralandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.02.2025 17:09 Güncelleme: 16.02.2025 17:13
ABONE OL
Bursa’da boya tüpü patladı yaşlı adam gözünden yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, boya tüpünün patlaması sonucu yaşlı adam gözünden yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Lütfiye Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Muzaffer D. (68), sprey boya ile koltukları boyamaya başladı. O sırada elinden düşerek yere çarpan sprey boya tüpü bir anda patladı.

BOYA TÜPÜ PATLADI YAŞLI ADAM GÖZÜNDEN YARALANDI

Patlayan tüpün parçaları yaşlı adamın sol gözüne isabet etti. Görme sorunu yaşayan adam özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde gözünde görme kaybı olan adam ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör