İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Önce taksiye sonra evlerin duvarlarına vurdu

Beykoz Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde gece saatlerinde kontrolden çıkan bir otomobil, geri manevra yapan taksiye çarpıp iki evin duvarına vurarak durabildi. Kazada her iki sürücü de yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası sokak tedbir amaçlı kapatıldı. Duvarı yıkılan evin sahibi Barış Hancıoğlu, annesinin o saatte odasında olmamasının büyük bir felaketi önlediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 23.02.2025 06:53

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Beykoz'da bir yokuşta kayan otomobil geri geri çıkmakta olan taksiye ve evlere çarparak durabildi. Kaza sonrasında taksi ve otomobil sürücüsü yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza sonrası evlerde büyük hasar meydana geldi (İHA) ÖNCE TAKSİYE SONRA EVLERE Olay, 02.00 sıralarında Rüzgarlıbahçe Mahallesi Seyfi Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre sokakta seyir halindeyken buzlu zeminde bir anda kontrolden çıkıp kaymaya başlayan 34 KMS 449 plakalı otomobil, bir evin önünden geri çıkmakta olan 34 TEC 42 plakalı ticari taksiye, ardından sokakta bulunan iki evin duvarına çarparak durabildi. İSTANBUL'DAKİ FECİ KAZA KAMERADA KAZA ANI KAMERADA Kaza sonucu otomobil ve taksi sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle sokak tedbir amaçlı duba ve şerit çekilerek kapatıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza sonrası araç kullanılamaz hale geldi (İHA) "ANNEM NORMALDE UYURDU AMA..." Otomobilin çarptığı ve duvarı yıkılan evin sahibi Barış Hancıoğlu, olay sırasında evde uyuduğunu belirterek, "Ben uyuyordum, annem ayaktaydı. Duvarı tamamen yıkılan oda annemin yatak odası. Annem normalde bu saatte odasında uyuyor oluyordu. Kendisi 'bugün biraz daha oturayım' dedi ve odasına geçmedi. İyi ki geçmemiş. Yoksa daha ağır bir durum ortaya çıkardı. Araç sahipleri yabancıydı herhalde tanımıyorum" dedi. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN