Kara veda zamanı! Güneşli hava geri dönüyor! Bir anda 10 derece yükselecek

Yağışlar ağırlıklı olarak sağanak yağmur şeklinde devam edecek, ancak doğu bölgelerde kar etkisini sürdürecek. (AA)

GÜNEŞLİ HAVA GERİ DÖNÜYOR

Perşembe günü ise yurdun genelinde hava sıcaklıklarının artması ve güneşli bir hava bekleniyor. Doğu kesimlerde yer yer bulutlanma olsa da, Türkiye'nin büyük bölümü bahar havasına yaklaşan bir atmosfer yaşayacak.

İSTANBUL'DA GECE SAATLERİNDE BUZLANMA ETKİLİ OLDU

İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla yağan kar bazı ilçelerde şiddetini artırırken, soğuk nedeniyle buzlanmalar meydana geldi. Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ve Şişli'de kar aralıklarla etkisini sürdürdü.

Yağışın yoğun olduğu Sultangazi'de kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu. Beyaza bürünen kentte, gece saatlerinde vatandaşlar kar altında yürüyüş yapıp, kar topu oynadı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle özellikle yüksek kesimlerde meydana gelen buzlanmalar sürücülere zor anlar yaşattı.

Büyükçekmece Gürpınar Mahallesi'nde sürücüler rampa çıkmakta güçlük çekti. Yüksek kesimlerdeki evlerin çatılarında küçük sarkıtlar oluştu. Yokuş aşağı yollarda ise belediye ekipleri tuzlama yaparak buzlanmayı önlemeye çalıştı.