Kara veda zamanı! Güneşli hava geri dönüyor! Bir anda 10 derece yükselecek
Meteoroloji'ye göre 23-27 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde soğuk hava ve yağış etkili olacak. Karadeniz ve İç Anadolu’da yoğun kar yağışı beklenirken, Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığı artacak. Yağışlar salı günü de devam edecek ancak sıcaklıkların artmasıyla kar yerini yağmura bırakacak. Çarşamba günü batı ve iç bölgelerde hava açmaya başlarken, perşembe günü ise sıcaklıkların yükselmesiyle güneşli hava etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 23-27 Şubat 2025 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yurdun büyük bir bölümü hafta başında soğuk hava ve yağışların etkisi altında olacak, ancak hafta ortasından itibaren hava sıcaklıkları yükselmeye başlayacak.
KAR PAZARTESİ AKŞAMINA KADAR SÜRECEK
Haftaya soğuk ve karlı bir başlangıç yapılıyor. Özellikle Karadeniz ve İç Anadolu'nun büyük kısmında kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı öngörülüyor. Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava hakim olacak.
SALI GÜNÜ YAĞMUR GELİYOR
Salı günü yağışlı hava etkisini sürdürecek ancak kar yerine yağmur görülecek. Özellikle Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Çarşamba günü ise yağışlar doğuya çekilecek ve batı ile iç bölgelerde hava açmaya başlayacak.