Yaşam

Kara veda zamanı! Güneşli hava geri dönüyor! Bir anda 10 derece yükselecek

Meteoroloji'ye göre 23-27 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde soğuk hava ve yağış etkili olacak. Karadeniz ve İç Anadolu’da yoğun kar yağışı beklenirken, Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığı artacak. Yağışlar salı günü de devam edecek ancak sıcaklıkların artmasıyla kar yerini yağmura bırakacak. Çarşamba günü batı ve iç bölgelerde hava açmaya başlarken, perşembe günü ise sıcaklıkların yükselmesiyle güneşli hava etkili olacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kara veda zamanı! Güneşli hava geri dönüyor! Bir anda 10 derece yükselecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 23-27 Şubat 2025 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yurdun büyük bir bölümü hafta başında soğuk hava ve yağışların etkisi altında olacak, ancak hafta ortasından itibaren hava sıcaklıkları yükselmeye başlayacak.

Türkiye genelinde soğuk hava etkisini gösteriyor. İç ve kuzey bölgelerde yoğun kar yağışı bekleniyor. (AA) Türkiye genelinde soğuk hava etkisini gösteriyor. İç ve kuzey bölgelerde yoğun kar yağışı bekleniyor. (AA)

KAR PAZARTESİ AKŞAMINA KADAR SÜRECEK

Haftaya soğuk ve karlı bir başlangıç yapılıyor. Özellikle Karadeniz ve İç Anadolu'nun büyük kısmında kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı öngörülüyor. Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava hakim olacak.

5 günlük hava tahmin raporu (MGM resmi web sitesi)5 günlük hava tahmin raporu (MGM resmi web sitesi)

SALI GÜNÜ YAĞMUR GELİYOR

Salı günü yağışlı hava etkisini sürdürecek ancak kar yerine yağmur görülecek. Özellikle Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Çarşamba günü ise yağışlar doğuya çekilecek ve batı ile iç bölgelerde hava açmaya başlayacak.

Yağışlar ağırlıklı olarak sağanak yağmur şeklinde devam edecek, ancak doğu bölgelerde kar etkisini sürdürecek. (AA) Yağışlar ağırlıklı olarak sağanak yağmur şeklinde devam edecek, ancak doğu bölgelerde kar etkisini sürdürecek. (AA)

GÜNEŞLİ HAVA GERİ DÖNÜYOR

Perşembe günü ise yurdun genelinde hava sıcaklıklarının artması ve güneşli bir hava bekleniyor. Doğu kesimlerde yer yer bulutlanma olsa da, Türkiye'nin büyük bölümü bahar havasına yaklaşan bir atmosfer yaşayacak.

İSTANBUL'DA GECE SAATLERİNDE BUZLANMA ETKİLİ OLDU

İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla yağan kar bazı ilçelerde şiddetini artırırken, soğuk nedeniyle buzlanmalar meydana geldi. Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ve Şişli'de kar aralıklarla etkisini sürdürdü.

Yağışın yoğun olduğu Sultangazi'de kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu. Beyaza bürünen kentte, gece saatlerinde vatandaşlar kar altında yürüyüş yapıp, kar topu oynadı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle özellikle yüksek kesimlerde meydana gelen buzlanmalar sürücülere zor anlar yaşattı.

Büyükçekmece Gürpınar Mahallesi'nde sürücüler rampa çıkmakta güçlük çekti. Yüksek kesimlerdeki evlerin çatılarında küçük sarkıtlar oluştu. Yokuş aşağı yollarda ise belediye ekipleri tuzlama yaparak buzlanmayı önlemeye çalıştı.

İstanbul'un genelinde gece saatlerinde buzlanma etkili oldu (AA)İstanbul'un genelinde gece saatlerinde buzlanma etkili oldu (AA)

ANKARA'DA SICAKLIK EKSİ 10'A DÜŞTÜ

Ankara'da kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü. Kentin simge noktalarından olan Kuğulu Park'ın havuzunda yer yer donmalar meydana geldi.

Ankara'da bulunan Kuğulu Park'taki havuzun bazı bölümleri dondu (İHA)Ankara'da bulunan Kuğulu Park'taki havuzun bazı bölümleri dondu (İHA)

Ankara'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından ayaz etkisi gösterdi. Hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü. Kentin simge yerlerinden olan Kuğulu Park'ta ise kuğuların bulunduğu havuzda donmalar meydana geldi. Park'ta bulunan kuğular ve ördekler ise havuzda oluşan buzların üstünde dolaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava tahminlerine göre soğuk hava etkisini gün içerisinde de devam ettirecek.

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