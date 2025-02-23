Yaşam

Ankara’da hırsızlara hırsızlık şüphelilerine operasyon: 12 gözaltı

Ankara'da Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan operasyonlarda özel analiz ekibi, tespit ettikleri 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ankara’da hırsızlara hırsızlık şüphelilerine operasyon: 12 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, başlatılan çalışma kapsamında ekipler, başkent genelinde hırsızlık olaylarına yönelik 'özel analiz ekibi' kuruldu. Yapılan çalışma kapsamında operasyon düzenleyen ekip, ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarına karışan 12 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Ankara'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı / DHAAnkara'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı / DHA

BAZANIN İÇİNDE YAKALANDI

Operasyon sırasında saklandığı bazanın içinde yakalanan şüpheli M.C'nin 6 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Zanlılar, emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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