Ankara’da hırsızlara hırsızlık şüphelilerine operasyon: 12 gözaltı
Ankara'da Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan operasyonlarda özel analiz ekibi, tespit ettikleri 12 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, başlatılan çalışma kapsamında ekipler, başkent genelinde hırsızlık olaylarına yönelik 'özel analiz ekibi' kuruldu. Yapılan çalışma kapsamında operasyon düzenleyen ekip, ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarına karışan 12 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.
BAZANIN İÇİNDE YAKALANDI
Operasyon sırasında saklandığı bazanın içinde yakalanan şüpheli M.C'nin 6 suç kaydının olduğu öğrenildi.
Zanlılar, emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.