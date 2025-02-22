Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü duyurdu! İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, 20 Şubat Perşembe akşamı sis nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu. Boğazı'da sis dolayısıyla durdurulan gemi trafiği normale döndü.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, Boğaz'ın gemi trafiğine saat 00.00 itibarıyla güney-kuzey yönlü açıldığı belirtildi.
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, 20 Şubat Perşembe akşamı sis nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu.