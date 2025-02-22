Yaşam

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü duyurdu! İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, 20 Şubat Perşembe akşamı sis nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu. Boğazı'da sis dolayısıyla durdurulan gemi trafiği normale döndü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü duyurdu! İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, Boğaz'ın gemi trafiğine saat 00.00 itibarıyla güney-kuzey yönlü açıldığı belirtildi.

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, 20 Şubat Perşembe akşamı sis nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu.

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