Mobilya deposunda yangın paniği! Mağaza ve düğün salonuna da sirayet etti

Küçükçekmece'de mobilya deposunda çıkan ve helva satış mağazası ile düğün salonuna sirayet eden yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Giriş Tarihi: 22.02.2025 01:07

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Kartaltepe Mahallesi Hisar Sokak'taki 3 katlı mobilya deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Büyüyen alevler, helva satış mağazası ile düğün salonuna da sirayet etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlilerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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