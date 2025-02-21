Tüyler ürperten saldırı! Diş hekimini vurdu sonra videosunu annesine gönderdi
İzmir'de kan donduran bir olay meydana geldi. Ortak iş yaptığı diş hekimini başından vurdu, yetmedi videosunu çekip annesine gönderdi. Ağır yaralanan diş hekimi yaşam mücadelesi verirken, kaçan saldırgan polis tarafından kısa sürede yakalandı. İşte detaylar…
İzmir'in Konak ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Ortak iş yaptığı diş hekimi Mustafa Emrah Düşmez'i (49) tabancayla başından vuran M.E. (35), dehşet anlarını kaydedip vurduğu adamın annesine gönderdi. Ağır yaralanan diş hekimi hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan saldırgan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
VURUP, ANNESİNE GÖNDERDİ
Olay, Alsancak semti Ali Çetinkaya Bulvarı'ndaki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E. (35), ortak iş yaptığı diş hekimi Mustafa Emrah Düşmez'in evine gitti. İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce M.E., yanında getirdiği tabancayla Düşmez'i başından vurdu. Talihsiz adam kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan Düşmez'in telefonunu alarak vurduğu anları kaydedip annesine gönderdi.
ŞOK OLAN ANNE POLİSİ ARADI
Gelen görüntüler karşısında büyük bir şok yaşayan Mustafa Emrah Düşmez'in annesi, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen diş hekimi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Düşmez'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
KAÇAN SALDIRGAN KISKIVRAK YAKALANDI
Olayın ardından hızla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganın izini sürdü. Kısa sürede Basmane semtinde olduğu tespit edilen şüpheli M.E., yunus polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
"BENİ DOLANDIRDI" SAVUNMASI
Gözaltına alınan M.E.'nin ilk ifadesinde, Mustafa Emrah Düşmez ile ortak iş yaptıklarını, ancak Düşmez'in kendisini dolandırıp zarara uğrattığını öne sürdüğü öğrenildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.