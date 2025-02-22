AK Parti'de büyük kongre heyecanı: 100 binin üzerinde katılım bekliyoruz

AK Parti 8. Olağan Kongresi yarın düzenlenecek. Kongre öncesi AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ile Hamza Dağ basın açıklaması düzenledi.

Giriş Tarihi: 22.02.2025 16:05

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "100 binin üzerinde katılım bekliyoruz. Kongremizde uluslararası katılımın çok yoğun olduğunu görüyoruz. Hem büyükelçiler düzeyinde hem siyasi parti temsilcileri anlamında, dünyanın dört bir tarafından kongremize pek çok yabancı devlet insanı teşrif buyuracak. Onları ağırlayacağız. Sadece Türkiye için değil bu kongre dünya siyaseti açısından yeni bir dönemin kapısını aralamış olacak" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, "Yarın Türkiye'mizin 4 bir yanından teşkilatlarımız, sevenlerimiz bu salonda olacaklar. Bizler de kongre süreçlerinde bu işin konseptini, anlamını, ortaya koyacak bir çalışma yapıyoruz. 14 Ağustos partimizin kuruluşuyla birlikte süreçlerimize başlamıştık. Sonrasında 81 ilde kongrelerimizi gerçekleştirdik.

Yarın bunu icra edip kampanyamızı sürdüreceğiz. Yeni film çalışmalarımız ve sahne performansları olacak. Asıl vurucu nokta Cumhurbaşkanımızın konuşmaları noktasında dünyaya vereceği mesajlar olacaktır. Türkiye'nin her bir yanından meslektaşlarımız yola çıktılar. Burada birçok organizasyon gerçekleştirdik. Hepsinden de coşkuyla ayrıldık. Bizim sahne performansı dediğimiz filmde bir ayrıntı var. Yarın onu görecekseniz. İşin sürpriz tarafı olduğu için yarına bırakalım" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir (A Haber)

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BÜYÜK KONGRE MESAJI: YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI AÇACAĞIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan 23 Şubat Pazar günü yapılacak kongre ile yeni bir dönemin kapılarının açılacağını kaydetti.

"YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI AÇACAĞIZ"

Erdoğan, "AK Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız." ifadelerini kullandı ve paylaşımına 'Adında AK Işığında İstikbal!' notunu düştü.

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