Esenler'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Esenler'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Giriş Tarihi: 22.02.2025 15:53

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, genel asayişin sağlanması ve suç örgütlerinin çökertilmesi kapsamında, Fevzi Çakmak ve Namık Kemal mahallelerinde belirlenen iki adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda şüpheliler A.K. ve A.İ. gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde uyuşturucu maddeler ve 2 hassas terazi ile 3 ruhsatsız tabanca, 42 fişek, 2 cep telefonu ve 10 bin 950 lira ele geçirildi.

Şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.