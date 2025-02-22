Güneşi kaçırmayıp karlı dağ manzarasında yürüdüler

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilerek Konyaaltı Sahili'ne gelenler, zirvesi karla kaplı Toros Dağları manzarası eşliğinde yürüyüş yapıp, vakit geçirdi.

Giriş Tarihi: 22.02.2025 16:45

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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından salı günü sabah saatlerine kadar özellikle gece hafif zirai don uyarısı verilen Antalya'da, sahil kesimlerinde sıcaklık 1 dereceye kadar düştü. Gece saatlerinde yüksek rakımlı ilçelerden Korkuteli'nin Çomaklı mevkisinde sıcaklık eksi 14,6, Elmalı orman sahasında eksi 13,8, Gündoğmuş Bedan mevkisinde eksi 12,4 derece ölçüldü. Sıcaklık, Döşemealtı ilçesinde eksi 1,3, Kepez ilçesinde 1,3, Konyaaltı ilçesinde 1,9, Muratpaşa ilçesinde en düşük 1,5 derece kaydedildi.

RÜZGAR DA ETKİLİ OLDU

Güneşli havanın yaşandığı kentte öğle saatlerinde sıcaklık yükseldi. Nem oranının yüzde 22, rüzgarın kuzey ve batı yönlerinden saatte 20 kilometreye kadar hızla estiği kentte hissedilen sıcaklık 5 derece oldu. Rüzgarın soğuğu hissettirdiği Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne geldi. Sahile gelenler, zirvesi karla kaplı Toros Dağları manzarası eşliğinde yürüyüş yapıp, vakit geçirdi.

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