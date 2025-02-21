Yaşam

Ulaşıma kar engeli! Bolu Dağı çift yönlü trafiğe kapatıldı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi etkili olan yoğun kar yağışı ve meydana gelen maddi hasarlı kazalar sebebiyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Sürücüler D-100 kara yolundan TEM Otoyoluna yönlendiriliyor. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yolun tekrar trafiğe açılması planlanıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Ulaşıma kar engeli! Bolu Dağı çift yönlü trafiğe kapatıldı

TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışı başladı.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Kar yağışının etkili olduğu bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 25 santimetreyi aştı. D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde meydana gelen maddi hasarlı kazalar ve bir tırın makaslaması sonucu yol ulaşıma kapatıldı



Sürücüler D-100 kara yolundan TEM Otoyoluna yönlendiriliyor. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yolun tekrar trafiğe açılması planlanıyor.

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