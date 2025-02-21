Ulaşıma kar engeli! Bolu Dağı çift yönlü trafiğe kapatıldı

Giriş Tarihi: 21.02.2025 18:03

TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışı başladı.

(FOTO: AA )

Kar yağışının etkili olduğu bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 25 santimetreyi aştı. D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde meydana gelen maddi hasarlı kazalar ve bir tırın makaslaması sonucu yol ulaşıma kapatıldı