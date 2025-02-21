Katil eski eşe ağırlaştırılmış müebbet! Annesinin feryadı yürekleri dağladı: "Başka canlar yanmasın!"

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde eski eşi Ayşenur Akkurt’u bıçaklayarak öldüren Rıdvan Kurt, mahkemede indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası maktulün annesi Nergis Akkurt, "Başka canlar yanmasın" diyerek feryat etti. Ailenin avukatı Uğur Yüksel, kararın emsal teşkil edeceğini belirterek, kadın cinayetleriyle mücadelede önemli bir adım atıldığını söyledi.

Giriş Tarihi: 21.02.2025 17:57

Paylaş



ABONE OL

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde eski eşini bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Rıdvan Kurt, mahkeme tarafından herhangi bir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan yargılanan Rıdvan Kurt, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Maktul Ayşenur Akkurt'un annesi Nergis Akkurt ve babası Ahmet Akkurt da mahkeme salonunda hazır bulundu.

SANIK: "OLAYIN BURALARA GELMESİNİ İSTEMEDİM"

Mahkemede son sözleri sorulan sanık, olayın bu noktaya gelmesini istemediğini ve göğsüne aldığı darbenin ardından karşılık verdiğini iddia ederek üzgün olduğunu dile getirdi. Ancak Cumhuriyet savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti de sanığı indirimsiz olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

ANNE, MAHKEME KARARINDA FERYAT ETTİ

Kararın açıklanmasının ardından maktulün annesi Nergis Akkurt gözyaşları içinde "Allah'u Ekber, Allah'u Ekber" diyerek feryat etti ve "Başka canlar yanmasın" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kızını öldüren zanlı ağırlaştırılmış müebbet alınca 'Allah'u ekber Allah'u ekber' diye bağırdı (İHA)

AVUKAT: "BU KARAR EMSAL TEŞKİL EDECEK"

Ailenin avukatı Uğur Yüksel, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Sanığa hiçbir takdiri indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bizim de talebimiz buydu. Bu karar, ailenin kaybını geri getirmeyecek ama en azından acılarını bir nebze hafifletecek. Bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması için emsal teşkil edeceğini düşünüyoruz" dedi.

Bu karar, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilirken, benzer davalar için de caydırıcı olabileceği yorumları yapıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN