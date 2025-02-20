Yaşam

Önce dövdü sonra saçlarını koparttı! İzmir'deki acil servisteki dehşet anları kamerada

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 26 yaşındaki Doktor İrem Sarıkaya'nın devlet hastanesinin acil servisinde saldırıya uğradığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Kaydedilen anlarda, 20 yaşındaki Yağmur A.'nın Sarıkaya'nın saçını çekerek kopardığı ve ardından yere düşürdüğü görülüyor. İşte o dehşet anları...

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Önce dövdü sonra saçlarını koparttı! İzmir'deki acil servisteki dehşet anları kamerada

Olay, geçen yıl 15 Ekim'de Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.

HASTANEDEKİ DEHŞET ANLARI KAMERADA

İlk görev yeri olan hastanenin acil servisinde görev yapan 2 yıllık doktor İrem Sarıkaya ile hastaneye gelen Sinem C. (23) ve Yağmur A. arasında tartışma çıktı.

Hastane güvenlik kamerası görüntülerinde, taraflar arasında çıkan tartışmanın büyüdüğü anlar yer aldı. (DHA) Hastane güvenlik kamerası görüntülerinde, taraflar arasında çıkan tartışmanın büyüdüğü anlar yer aldı. (DHA)

SAÇINI ÇEKİP KOPARTTILAR

Doktorun 'beyaz kod' bildirimi yapması sonrası 2 kişi, hastaneden ayrıldı. Bir süre sonra 2 kişi, tahlil sonuçlarını almak üzere hastaneye dönünce taraflar arasında tekrar tartışma çıktı. Saçı çekilerek kopartılan Doktor İrem Sarıkaya, darbedildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Hastaneye gelen polis ekipleri, Sinem C. ile Yağmur A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yağmur A. tutuklandı, Sinem C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Yağmur A.'nın doktorun saçını çekerek kopardığı görüldü. (DHA)Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Yağmur A.'nın doktorun saçını çekerek kopardığı görüldü. (DHA)

İLK DURUŞMADA TAHLİYE

Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. Yağmur A. hakkında 'Sağlık çalışanı kadın karşı basit yaralama, hakaret ve tehdit', Sinem C. hakkında ise 'Sağlık çalışanına karşı alenen hakaret ve tehdit' suçlarından dava açıldı.

Yağmur A. ve Sinem C.'nin yargılanmalarına İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Geçen kasımda görülen ilk duruşmada sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddetti. Yağmur A. tahliye edilirken, Sinem C.'nin de adli kontrol şartı kaldırıldı.

İlk duruşmada tutuklu sanık Yağmur A. tahliye edildi, Sinem C.’nin adli kontrolü kaldırıldı. (DHA) İlk duruşmada tutuklu sanık Yağmur A. tahliye edildi, Sinem C.’nin adli kontrolü kaldırıldı. (DHA)

HASTANE POLİSİ MÜDAHALE ETTİ

Yargılama sürerken, Doktor Sarıkaya'nın darbedildiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde; sanıkların hastanenin acil kapısının önünde beklediği, bir süre sonra Sarıkaya'nın geldiği, taraflar arasında tartışma çıktığı, büyüyen kavgaya hastane polisi ile özel güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği, bu sırada Yağmur A.'nın Sarıkaya'nın saçını çekerek kopardığı ardından yere düşürdüğü anlar yer aldı.

Ayrıca Yağmur A.'nın, Doktor Sarıkaya'dan sağlık çalışanları ile güvenlik görevlilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldığı görülüyor.

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