Önce dövdü sonra saçlarını koparttı! İzmir'deki acil servisteki dehşet anları kamerada
İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 26 yaşındaki Doktor İrem Sarıkaya'nın devlet hastanesinin acil servisinde saldırıya uğradığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Kaydedilen anlarda, 20 yaşındaki Yağmur A.'nın Sarıkaya'nın saçını çekerek kopardığı ve ardından yere düşürdüğü görülüyor. İşte o dehşet anları...
Olay, geçen yıl 15 Ekim'de Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.
İlk görev yeri olan hastanenin acil servisinde görev yapan 2 yıllık doktor İrem Sarıkaya ile hastaneye gelen Sinem C. (23) ve Yağmur A. arasında tartışma çıktı.
SAÇINI ÇEKİP KOPARTTILAR
Doktorun 'beyaz kod' bildirimi yapması sonrası 2 kişi, hastaneden ayrıldı. Bir süre sonra 2 kişi, tahlil sonuçlarını almak üzere hastaneye dönünce taraflar arasında tekrar tartışma çıktı. Saçı çekilerek kopartılan Doktor İrem Sarıkaya, darbedildi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Hastaneye gelen polis ekipleri, Sinem C. ile Yağmur A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yağmur A. tutuklandı, Sinem C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İLK DURUŞMADA TAHLİYE
Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. Yağmur A. hakkında 'Sağlık çalışanı kadın karşı basit yaralama, hakaret ve tehdit', Sinem C. hakkında ise 'Sağlık çalışanına karşı alenen hakaret ve tehdit' suçlarından dava açıldı.
Yağmur A. ve Sinem C.'nin yargılanmalarına İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Geçen kasımda görülen ilk duruşmada sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddetti. Yağmur A. tahliye edilirken, Sinem C.'nin de adli kontrol şartı kaldırıldı.