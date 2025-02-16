Kadın doğum hastanesini pompalı tüfek ile basan kadına 10 yıl hapis

Olay, Kahramanmaraş'ta 5 Ekim 2024'te Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binasında meydana gelmişti.

Korku dolu anların yaşandığı olayda, pompalı tüfekle hastaneye gelen ve çantasında bomba olduğunu söyleyerek paniğe neden olan B.G.(46), güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilip yakalanmıştı.

Olay sonrası tutuklanan kadın hakkında soruşturma başlatıldı. 'Silahla tehdit' suçundan dava açılan kadına, 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.