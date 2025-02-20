Denizin yüzeyini kapladı! Vatandaşlar şaştı kaldı

Deniz suyu sıcaklığının yüksek seyretmesi, av baskısı, doğal döngüde meydana gelen değişim ve kirlilik gibi faktörler, Karadeniz'deki denizanası varlığında artışa neden oluyor. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Bat, bu kadar çok sayıda denizanasının yılın bu döneminde bir araya toplanmasının çeşitli sebeplerinin olabileceğini söyledi.

Sinop'ta binlerce denizanası görüntülendi



"İklimsel değişiklikle su sıcaklığının artması söz konusu olabilir. Kıyılarda su sıcaklığının daha yüksek olması, denizanalarının buralara gelmesine neden olabiliyor." diye konuşan Bat, bunun dışında, aşırı avcılığın da bu duruma neden olabileceğini sözlerine ekledi.



Bat, "Zooplankton organizmaları tüketen balıkların avlanmasıyla denizanalarına daha fazla besin kalabiliyor. Çünkü denizanaları da etçil organizmalar. Bunların küçük balıklarla ortak besinleri, zooplankton organizmalar. Bunun da etkisi olabilir." dedi.