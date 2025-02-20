Kamyonun açılan kasa kapağının 3 çocuğu yaraladığı anlar kamerada

Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonun açılan kasa kapağı, 3 çocuğa çarptı. Çocukların yaralandığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 20.02.2025 12:39

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Erdemli ilçesinde M.K. idaresindeki 33 BAB 388 plakalı kamyonun kasasının kapağı, Alata Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda seyir halindeyken açıldı. Kapak, önce yol kenarındaki B.S. (8), E.S. (13) ve M.S.'ye (14) sonra da park halindeki 2 araca çarptı. Yaralanan çocuklar, ihbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kamyon şoförü M.K.'yi gözaltına aldı. Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.