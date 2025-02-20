Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi ilk kez konuştu: Hepsi aynı şeyi söylüyor…

Giriş Tarihi: 20.02.2025 10:00

Türkiye'yi yasa boğan olayda 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesinin ardından ailesi olaya ilişkin ilk kez konuştu. Takvim Gazetesi'nin haberine göre, Kadıköy esnaflarından bir kişinin hastanede kendilerini ziyarete geldiğini belirten aile, "Ahmet, kavga bilmez, dövüş bilmez, küfür bilmez çok naif bir çocuktu. Hastane ziyaretine gelen pazarda çalışan esnaf ve birkaç kişi aynı şeyi söyledi" dedi.

24 Ocak Cuma günü kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla gittiği Kadıköy'deki bit pazarında kendisine laf atan bir kişi tarafından beş yerinden bıçaklanan 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi hayatını kaybetti.

"AYAKTA DURMAMIZIN TEK SEBEBİ BU DAVA"

Küçük çocuğun ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu ama en çok da ailesinin yüreğine düştü o ateş. Ahmet Minguzzi'nin teyzesi ilk kez dehşete düşüren olayı anlattı.

Ahmet'in teyzesi Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu, "Ahmet yok ama şu an ablamın ayakta durması için tek sebep bu dava." dedi.