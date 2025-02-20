Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi ilk kez konuştu: Hepsi aynı şeyi söylüyor…
Ünlü İtalyan Şef’in oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy’deki bit pazarına kaykay için malzeme aldığı sırada 2 saldırgan tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardında ilk kez konuşan Minguzzi’nin ailesi konuya ilişkin son gelişmeleri ve hastanede ziyarete gelen esnafın cinayet anına ilişkin anlattıklarını paylaştı.
Türkiye'yi yasa boğan olayda 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesinin ardından ailesi olaya ilişkin ilk kez konuştu. Takvim Gazetesi'nin haberine göre, Kadıköy esnaflarından bir kişinin hastanede kendilerini ziyarete geldiğini belirten aile, "Ahmet, kavga bilmez, dövüş bilmez, küfür bilmez çok naif bir çocuktu. Hastane ziyaretine gelen pazarda çalışan esnaf ve birkaç kişi aynı şeyi söyledi" dedi.
24 Ocak Cuma günü kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla gittiği Kadıköy'deki bit pazarında kendisine laf atan bir kişi tarafından beş yerinden bıçaklanan 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi hayatını kaybetti.
"AYAKTA DURMAMIZIN TEK SEBEBİ BU DAVA"
Küçük çocuğun ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu ama en çok da ailesinin yüreğine düştü o ateş. Ahmet Minguzzi'nin teyzesi ilk kez dehşete düşüren olayı anlattı.
Ahmet'in teyzesi Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu, "Ahmet yok ama şu an ablamın ayakta durması için tek sebep bu dava." dedi.
"ESNAF AYNI ŞEYİ SÖYLEDİ"
İyiyazıcıoğlu, "Ahmet, kavga bilmez, dövüş bilmez, küfür bilmez çok naif bir çocuktu. Hastane ziyaretine gelen pazarda çalışan esnaf ve birkaç kişi aynı şeyi söyledi. Ahmet'e küfür etmişler o cevap bile vermeden gitmiş." ifadelerini kullandı.
Ahmet'in çok yetenekli bir çocuk olduğunu söyleyen teyze İyiyazıcıoğlu, "Gitar çalıyordu. Aynı şekilde mutfakta babasıyla çok güzel paylaşımları vardı. Bize anlatırdı. Pırıl pırıl bir çocuktu" dedi.
Siyasilerden pek çok ismin kendilerine ulaştığını söyleyen İyiyazıcıoğlu, katillere sosyal medyadan gelen desteğe ise tepki gösterdi.
"BU CANİCE BİR SALDIRI"
İyiyazıcıoğlu, "Çocuk indirimi olmaksızın hak ettiği en fazla ceza neyse onları almasını istiyoruz. Acımızı kenara bıraktık yetkililere sesleniyoruz. Biz bunları çocuk olarak görmüyoruz. Bu çok canice yapılmış bir saldırı. Asla çocuk indiriminden faydalanmasını istemiyoruz" dedi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Minguzzi'nin acılı annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi, Ahmet'in kayıp olan kedisinin bulunduğu duyurdu.