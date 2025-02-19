35 milyon TL haraç istedikleri 3 esnafın iş yerlerini kurşunladılar!

Giriş Tarihi: 19.02.2025 13:56

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından kentte çeşitli suçlara karışan şüphelilere ilişkin yapılan operasyon kapsamında, "Duygusuzlar Çetesi" olarak adlandırılan şebeke çökertildi. Şüphelilerin, telefonla aradığı oto tamircisi V.K.'den (66) 15 milyon TL, telefon tamircisi Ahmet S. (56) ve oto galerici Kadir Ç.'den (24) ise 10'ar milyon TL haraç istediği tespit edildi.

Tehdit ettikleri 3 esnaftan 35 milyon TL isteyen şebeke çökertildi / DHA

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Mağdurların parayı ödememesi üzerine, yüzlerini motosiklet kaskı ve kar maskesiyle gizleyen Efehan Ö. (20) ve Ramazan K.'nin (19), farklı tarihlerde iş yerlerini hafif makineli tüfek ve tabancayla kurşunladığı belirlendi. Silahlı saldırı anları ise cep telefonu ve güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Tespitler üzerine polis ekipleri, şebeke üyesi 10 şüphelinin yakalanması için Yüreğir ilçesindeki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, kapıları koçbaşıyla kırılıp girilen adreslerde Efehan Ö., Ramazan K. ile diğer şüpheliler Hakan O. (22), Emrullah T. (27), İbrahim G. (20), Musa K. (24), Hakan G. (19), Salih G. (19), T.C.Ü. (17) ve C.T. (17) gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde silahlı saldırılarda kullandıkları hafif makineli tüfek, ruhsatsız tabanca, kask, kar maskesi ve eldivenler ile 24 uyuşturucu hap ele geçirildi.