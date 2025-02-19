35 milyon TL haraç istedikleri 3 esnafın iş yerlerini kurşunladılar!
Musallat oldukları 3 esnaftan 35 milyon TL haraç isteyen, alamayınca da iş yerlerini kurşunlayan şüphelilere ilişkin başlatılan operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında kendilerini "Duygusuzlar Çetesi" olarak adlandıran şebeke üyeleri arasından 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3'üne adli kontrol kararı uygulandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından kentte çeşitli suçlara karışan şüphelilere ilişkin yapılan operasyon kapsamında, "Duygusuzlar Çetesi" olarak adlandırılan şebeke çökertildi. Şüphelilerin, telefonla aradığı oto tamircisi V.K.'den (66) 15 milyon TL, telefon tamircisi Ahmet S. (56) ve oto galerici Kadir Ç.'den (24) ise 10'ar milyon TL haraç istediği tespit edildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Mağdurların parayı ödememesi üzerine, yüzlerini motosiklet kaskı ve kar maskesiyle gizleyen Efehan Ö. (20) ve Ramazan K.'nin (19), farklı tarihlerde iş yerlerini hafif makineli tüfek ve tabancayla kurşunladığı belirlendi. Silahlı saldırı anları ise cep telefonu ve güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Tespitler üzerine polis ekipleri, şebeke üyesi 10 şüphelinin yakalanması için Yüreğir ilçesindeki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, kapıları koçbaşıyla kırılıp girilen adreslerde Efehan Ö., Ramazan K. ile diğer şüpheliler Hakan O. (22), Emrullah T. (27), İbrahim G. (20), Musa K. (24), Hakan G. (19), Salih G. (19), T.C.Ü. (17) ve C.T. (17) gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde silahlı saldırılarda kullandıkları hafif makineli tüfek, ruhsatsız tabanca, kask, kar maskesi ve eldivenler ile 24 uyuşturucu hap ele geçirildi.
SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER
Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında, haklarındaki suçlamaları kabul edip, haraç isteyip, para ödemeyenlerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlediklerini itiraf etti. İşlemlerinin ardından 'Yağma' suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan K., Musa K., Efehan Ö., Hakan O., Emrullah T., İbrahim G. ile T.C.Ü. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.