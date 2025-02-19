Futbolda 5G dönemi başlıyor! İlk deneme Galatasaray maçında

Giriş Tarihi: 19.02.2025 13:04

Test-deneme süreçleri İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Eskişehir ve Konya gibi şehirlerde 34 noktada da devam ettiğini bildiren Uraloğlu, "5G'yi İstanbul Havalimanı'nın ardından 4 büyüklerimizin statlarında vatandaşlarımızın deneyimine sunacağız. İlk test ise Rams Park Arena'da Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile karşılaşacağı Avrupa Kupası maçında gerçekleşecek." dedi.

Spor müsabakalarının yapıldığı statlarda 5G için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bakan Uraloğlu, bu kapsamda 4 büyüklerin statlarındaki ilk denemenin 20 Şubat 2025 Perşembe günü saat 20:45'te Rams Park Arena'da Galatasaray 'ın AZ Alkmaar ile yapılacak karşılaşmada test edileceği bilgisini verdi.

4 büyüklerin statlarında 5G uygulamasına geçiliyor / A HABER ARŞİV

7 İLDE PİLOT UYGULAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G çalışmalarına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), özel sektör temsilcileri ve ilgili diğer kamu kurumlarıyla koordineli olarak devam ettiklerini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, halihazırda BTK tarafından işletmecilere ve üreticilere 5G teknolojisine yönelik test-deneme izinleri verildiğini ifade etti. "Test-deneme süreçleri İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Eskişehir ve Konya gibi şehirlerde 34 noktada devam ediyor. İstanbul Havalimanı'nda ise vatandaşlarımız da 5G uyumlu cihazlarıyla bu deneyime ortak olabiliyor." ifadelerini kullandı.