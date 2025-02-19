Gümüşhane'de kamyonet dereye yuvarlandı!

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki trafik kazasında dereye yuvarlanan kamyonetteki 5 kişi yaralandı. Ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, Kürtün Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Giriş Tarihi: 19.02.2025 13:58

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Ekrem Sancak idaresindeki 61 VA 489 plakalı kamyonet, Süme Mahallesi Kalebaşı mevkisinde dereye yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile yolculardan Fevzi ve Erol Sancak, Mustafa Kurtulan ile Oktay Öğretici yaralandı.

Ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, Kürtün Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.