Hastaya anjiyo pazarlığı! Skandal olayda muhasebeci tutuklandı

İstanbul'daki özel bir hastanede anjiyo işlemi sırasında hasta ile stent fiyatı pazarlığı yapan muhasebeci, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 18.02.2025 10:15

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İstanbul'daki özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale sırasında hastayla "fiyat pazarlığı" yapan muhasebeci gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca özel sağlık kuruluşunda yaşanan ve sosyal medya ile basında görüntüleri yer alan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, muhasebeci gözaltına alındı.

MUHASEBECİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli H.Y., Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan H.Y., sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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