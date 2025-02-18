Adana'da öğrencilere kamyon kamyon kar sürprizi!
Adana'nın Kozan ilçesinde kış boyunca kar göremeyen öğrenciler durumu sosyal medya üzerinden paylaştı. Öğrencilerin paylaşımlarını gören Feke Belediyesi ise bir sürpriz yaparak kamyonlarla kar yolladı.
Feke'nin yüksek kesimlerinden öğrencilerin sosyal medyadan karda oynama hayallerine sessiz kalmayan Feke Belediye Başkanı düğmeye basdı. Belediye, Kozan'da köy okulunda ve ilçe merkezinde okuyan öğrenciler için kamyonlarla karı, okul bahçesinde kar tatili yapamayan öğrencilere hediye etti.
ÖĞRENCİLERE KAR HEDİYESİ
Renkli görüntülerin oluştuğu ve öğrencilerin doyasıya eğlendiği kar keyfi havadan görüntülendi. Öğrenciler yüksek kesimlere gidemedikleri ve Kozan'ın çok sıcak olmasından dolayı özlemle bekledikleri karın okul bahçesine gelmesinden dolayı büyük sevinç yaşadı.
TALEPLERİNİ SOSYAL MEDYADAN İLETTİLER
Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, "Öğrencilerimizin kar tanesi gibi temiz kalplerine bir nebze dokunmak istedik. Taleplerini sosyal medyadan iletmeleri üzerine ekiplerimiz harekete geçti ve kamyonlarla onları mutlu etmek için kar yolladık" dedi.