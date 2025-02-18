Avcılar'da iki ayrı evden 3,5 milyon TL'lik vurgun yaptılar!

Avcılar'ın Denizköşkler Mahallesi'nde iki ayrı eve girerek yaklaşık 3,5 milyon TL değerinde döviz, ziynet eşyası ile bir tabanca çalan 2 hırsız, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleriyle yakayı ele verdi. Şüpheliler, Sultan D. (41) ile Sibel D. (23)'nin çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilirken, ikili sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Giriş Tarihi: 18.02.2025 11:04

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Girdikleri iki evden yüklü miktarda döviz ve ziynet eşyası çalan Sultan D. (41) ile Sibel D. (23) hakkında suç duyurusunda bulunulmasının ardından çalışma başlatan ekipler, iki kadını Esenyurt'ta yakaladı.

DÖVİZ, ZİYNET EŞYASI VE TABANCA...

Denişköşkler Mahallesi, Reşitpaşa Caddesi'nde 14 Ocak'ta meydana gelen olayda İ.S.'nin evine giren hırsızlar 30 bin dolar nakit parayı çalarak kaçtı. Polis, ihbar üzerine bu olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma sürdürürken aynı mahallede 4 Şubat'ta E.K.'nın evine giren hırsızlar yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki altın ziynet eşyası, nakit para ve bir tabancayı çaldı.

Avcılar'da girdikleri 2 evden yüklü miktarda para çalan hırsızlar yakalandı / DHA

DEFALARCA ZİLE BASTILAR

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmada şüphelilerin aynı bölgede dolaşarak apartmandaki dairelerin zillerine rastgele bastıklarını, açan olursa içeri girerek boş dairelerden hırsızlık yaptıklarını belirlendi. Polis, çalışmaların devamında şüphelilerin bir apartmana girmeye çalışırken güvenlik kamerasına yakalandıklarını tespit etti. Görüntülerde şüphelilerin defalarca zillere basmasına rağmen giriş kapısını kimsenin açmaması üzerine olay yerinden ayrıldıkları görüldü.

SUÇ KAYITLARI KABARIK ÇIKTI

Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler Sultan D. ile Sibel D. Esenyurt'ta gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Sultan D.'nin 36 suç kaydı olduğu ve 13 ayrı dosyadan arandığı diğer şüpheli Sibel D.'nin ise 15 suç kaydı ve 4 ayrı dosyadan araması olduğu tespit edildi. Polisteki işlemlerinin ardında Küçükçekmece adliyesine sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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